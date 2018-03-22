|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29
куди їм до ПБ (який смоктав під 26% грн і 13% валюту в свій зірковий час
))
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37
Квесторе_поверніться написав:
Щось банка почала дуже пилососити...з чого би це?
Та небойсь прачечную прикрыли, вот и перешли на подножный корм
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23975
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1933 раз.
- Подякували: 2703 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:46
Наблюдательный совет банка «Альянс» уволил председателя правления Наталью Онищенко.
б этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет finclub.
В банке отметили, что Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления.
На должности главы банка «Альянс» она была с 16 января 2017 года.
«Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка „Альянс“ до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года», — отметили в финучреждении.
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:02
бульбик написав:
Наблюдательный совет банка «Альянс» уволил председателя правления Наталью Онищенко.
б этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет finclub.
В банке отметили, что Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления.
На должности главы банка «Альянс» она была с 16 января 2017 года.
«Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка „Альянс“ до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года», — отметили в финучреждении.
Чи не за прізвище Онищенко її прогнали?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24154
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:52
Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:59
Vadim V написав:
Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?
То є дуже темна конячка.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24154
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:03
Vadim V написав:
Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?
спробуйте (на 100 грн) на 1 міс і розкажіть шановній публіці про ваші пригоди!
і не забудьте бонус %% від Мінфіна
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:12
greenozon написав: Vadim V написав:
Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?
спробуйте (на 100 грн) на 1 міс і розкажіть шановній публіці про ваші пригоди!
і не забудьте бонус %% від Мінфіна
І ще не забудьте про промокод на Мінфін у моєму підписі
.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1852
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30380
|3737666
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12690
|2456963
|
П'ят 23 бер, 2018 19:48
sens
|
|54901
|7072085
|
реклама
|