В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16
В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:19
5926527 добрий день!
напишіть, будь ласка, свій номер телефону у приватні повідомлення, щоб ми змогли перевірити інформацію.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:50
Re: Банк Альянс
Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков
Moebius disturbs and consoles.
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