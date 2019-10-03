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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
11
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16

  5926527 написав:Непонятно куда пропадают деньги с карты.

Карта открыта для выплаты процентов по депо.
На конец сентября баланс - 2,01

Первого октября начисляются проценты по депозиту
Зачислено - 1982.55
Доступно - 1979.53

Сегодня снимаю в банкомате 1000.
На карте остается - 964.53

В чужом банкомате бесплатно снять можно только 2 раза в месяц, потом комиссия.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:19

5926527 добрий день!

напишіть, будь ласка, свій номер телефону у приватні повідомлення, щоб ми змогли перевірити інформацію.
BankAlliance
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:50

Re: Банк Альянс

Очень бы хотелось и десктопную версию нет-банкинга для физиков :-)
Moebius disturbs and consoles.
DIVRC
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