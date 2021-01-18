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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:28
У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
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pavyak
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Додано: Пон 18 січ, 2021 18:42
pavyak написав:
У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Я пополнял депосчет 2630, напрямую, без комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
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