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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 22:51
Через сайт и делал заявку, позвонили сказали, что физ лицам кредитки не дают
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vovareuckij
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:19
Банк фьсе?
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_nata_78
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:24
_nata_78 написав:
Банк фьсе?
А что случилось?
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la9
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:27
la9 написав: _nata_78 написав:
Банк фьсе?
А что случилось?
Не грузится сайт и не входит в аппку - при вводе пароля пишет произошла ошибка.
ИМХО сервера навернулись.
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Flamingo
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53
и телефоны не отвечают
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_nata_78
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53
работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем
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_nata_78
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:02
Amethyst написав: _nata_78 написав:
работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем
Не грили, шо переходят на новый процессинг?
Ахметбай на Зе останнім часом наїжджає.
Може на банки близькі до бая почались наїзди?
Пани сваряться а в холопів чуби тріщать.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:04
Amethyst написав: _nata_78 написав:
работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем
Не грили, шо переходят на новый процессинг?
Как бы процессинг не перешел в гарантинг
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_nata_78
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:05
Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав: _nata_78 написав:
работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем
Не грили, шо переходят на новый процессинг?
Ахметбай на Зе останнім часом наїжджає.
Може на банки близькі до бая почались наїзди?
Пани сваряться а в холопів чуби тріщать.
Алик сидит на процессинге УкрКард(ГазМяс).
Чо ему тот бай то сделает, а рыба может и поддержать эту прачечную
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Amethyst
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