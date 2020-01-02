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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:07

  _nata_78 написав:
  Amethyst написав:
  _nata_78 написав:работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем

Не грили, шо переходят на новый процессинг? :mrgreen:

Как бы процессинг не перешел в гарантинг

Вчера вечером всё работало.
У них много (если не всё) на Amazon Web Services (AWS), наверно маршрут поменялся, вот и не грузит. 99,9% что это проблема технического характера
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:24

Re: Банк Альянс

Не работает ничего... А вот видел такую статью за 13 ноября: "Ваша IT-инфраструктура похожа на лоскутное одеяло? Читайте, как это исправил банк "Альянс""
https://biz.liga.net/all/all/article/kak-podgotovit-biznes-k-tsifrovizatsii-opyt-banka-alyans
Ferox
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:45

Re: Банк Альянс

На сервері сталася помилка.
(((
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:46

  Ferox написав:Не работает ничего... А вот видел такую статью за 13 ноября: "Ваша IT-инфраструктура похожа на лоскутное одеяло? Читайте, как это исправил банк "Альянс""
https://biz.liga.net/all/all/article/kak-podgotovit-biznes-k-tsifrovizatsii-opyt-banka-alyans

"Исправили" на отличненько :lol:
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