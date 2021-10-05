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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:58

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%

Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%

Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.

Ну доступность средств раз 10дн, и пролонгацию в ИБ нуна отменять за 2! дня до.
Amethyst
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  #<1 ... 136137138139
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