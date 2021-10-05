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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:58
Amethyst написав:
Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%
Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:32
Квесторе_поверніться написав: Amethyst написав:
Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%
Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.
Ну доступность средств раз 10дн, и пролонгацию в ИБ нуна отменять за 2! дня до.
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Amethyst
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