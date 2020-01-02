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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:58

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%

Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:Антистресс, 10дн +9 пролонгаций
стартуем с 8% и +0.25% на каждой пролонгации = 10.25% за последние 10дней
Т.е. за 100дн в среднем 9,125%

Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.

Ну доступность средств раз 10дн, и пролонгацию в ИБ нуна отменять за 2! дня до.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:54

  Amethyst написав:Агаа, %% пришли по Антистрессу, ну прям полеХчало 8)

Подскажите, а где можно почитать условия по этому Антистрессу?
Гоша
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:01

  Гоша написав:
  Amethyst написав:Агаа, %% пришли по Антистрессу, ну прям полеХчало 8)

Подскажите, а где можно почитать условия по этому Антистрессу?

https://bankalliance.ua/ru/interest_rates
в самом низу єтой талбички есть условия лояльности по Антистрессу.
А ваащето -- оч. каличная подача условий у Алика (
Лучше было выписать условия пролонгации ПРЯМ под талбичкой с депо :idea:
Ну ОфПред сюда уже лет 100 не заходил, сами пасёмся :)
Amethyst
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Повідомлень: 1260
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10

  Amethyst написав:
  Гоша написав:
  Amethyst написав:Агаа, %% пришли по Антистрессу, ну прям полеХчало 8)

Подскажите, а где можно почитать условия по этому Антистрессу?

https://bankalliance.ua/ru/interest_rates
в самом низу єтой талбички есть условия лояльности по Антистрессу.
А ваащето -- оч. каличная подача условий у Алика (
Лучше было выписать условия пролонгации ПРЯМ под талбичкой с депо :idea:
Ну ОфПред сюда уже лет 100 не заходил, сами пасёмся :)

Благодарю.
А как грамотно его пополнить удаленно из другого банка? Надо какую-то дополнительную карту открывать или можно по реквизитам бросить прямо на него?
Гоша
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01

Re: Банк Альянс

  Гоша написав:А как грамотно его пополнить удаленно из другого банка? Надо какую-то дополнительную карту открывать или можно по реквизитам бросить прямо на него?
Открыть, он непополняемый :wink:

Я юзаю два способа для удаленки.
1. Открыл текущий счет под депо. Нашару. Но пришлось первый депо с него открывать, а после всех пролонгаций уже переоткрылся с карты.
Текущий пополняется СЭПом нашару.
2. Кредитки пополняются по р2р и СЭПом нашару. Вот у меня осталась одна такая, уже с обнулённым лимитом.
Причем в отд-и разрешили открыть счета с 0м остатком и дали кажись 3 дня на пополнение и размещение 1х депо. Я текущим днем все успел сделать СЭПом.

Ну а тело и %% возвращаются у меня на Дебетку под депозит. Я ее нашару вместе с текущим открывал, тож 1й депо с нее размещал.
С такой Дебетки (и Кредитки) сторонний р2р дергается нашару.
Ну или можно в кассе снимать :shock:

Лучше сразу установить нормальные лимиты на Безготівковий разрах (р2р туда входит), потому как по умолчанию кажись 5К/дн стоит. Ну или можно бодаться каждый раз с лимитами в ИБ :(
Обязательно сообщите/проверьте мыло при открытии счетов в отд-и. Туда будут приходить депо-договора. Иначе раздраженная тётичка будет вас постоянно беспокоить: чой то вы договор не получили. Мне даже УкрПоштой в конце концов штук 5 договоров прислали :) У них там пунктик на этот счет, а сама фича часто сбоит и Pdf-ки тож через раз срабатываю на смарте :(
Amethyst
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