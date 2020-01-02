Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01

Гоша написав: А как грамотно его пополнить удаленно из другого банка? Надо какую-то дополнительную карту открывать или можно по реквизитам бросить прямо на него? А как грамотно его пополнить удаленно из другого банка? Надо какую-то дополнительную карту открывать или можно по реквизитам бросить прямо на него?

Открыть, он непополняемый.Я юзаю два способа для удаленки.1. Открыл текущий счет под депо. Нашару. Но пришлось первый депо с него открывать, а после всех пролонгаций уже переоткрылся с карты.Текущий пополняется СЭПом нашару.2. Кредитки пополняются по р2р и СЭПом нашару. Вот у меня осталась одна такая, уже с обнулённым лимитом.Причем в отд-и разрешили открыть счета с 0м остатком и дали кажись 3 дня на пополнение и размещение 1х депо. Я текущим днем все успел сделать СЭПом.Ну а тело и %% возвращаются у меня на Дебетку под депозит. Я ее нашару вместе с текущим открывал, тож 1й депо с нее размещал.С такой Дебетки (и Кредитки) сторонний р2р дергается нашару.Ну или можно в кассе сниматьЛучше сразу установить нормальные лимиты на Безготівковий разрах (р2р туда входит), потому как по умолчанию кажись 5К/дн стоит. Ну или можно бодаться каждый раз с лимитами в ИБ.Обязательно сообщите/проверьте мыло при открытии счетов в отд-и. Туда будут приходить депо-договора. Иначе раздраженная тётичка будет вас постоянно беспокоить: чой то вы договор не получили. Мне даже УкрПоштой в конце концов штук 5 договоров прислалиУ них там пунктик на этот счет, а сама фича часто сбоит и Pdf-ки тож через раз срабатываю на смартеПС. Ахтунг. При открытии нового депо в разделе депозитов вываливается ВЕСЬ список депо. А отот Антистресс самый последний в списке. Поэтому нуна аккуратно проскролить и тапнуть именно по нему, шобы птичка жопенькая появилась. Я пару раз промазал бо в глазах рябит от описаний, открыл другой депоВ этом случ. мона саппот торбить, они достаточно лояльные и могу сразу все переиграть.ППС. А, мне минуса нарисовали похоже по всем приходам с начала месяца