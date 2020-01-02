Дякую за інфо.
То це є ліпше за скарбничку...з їх 8,5%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:58
Re: Банк Альянс
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:32
Ну доступность средств раз 10дн, и пролонгацию в ИБ нуна отменять за 2! дня до.
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:54
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:01
в самом низу єтой талбички есть условия лояльности по Антистрессу.
А ваащето -- оч. каличная подача условий у Алика (
Лучше было выписать условия пролонгации ПРЯМ под талбичкой с депо
Ну ОфПред сюда уже лет 100 не заходил, сами пасёмся
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:10
Благодарю.
А как грамотно его пополнить удаленно из другого банка? Надо какую-то дополнительную карту открывать или можно по реквизитам бросить прямо на него?
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01
Re: Банк Альянс
Открыть, он непополняемый.
Я юзаю два способа для удаленки.
1. Открыл текущий счет под депо. Нашару. Но пришлось первый депо с него открывать, а после всех пролонгаций уже переоткрылся с карты.
Текущий пополняется СЭПом нашару.
2. Кредитки пополняются по р2р и СЭПом нашару. Вот у меня осталась одна такая, уже с обнулённым лимитом.
Причем в отд-и разрешили открыть счета с 0м остатком и дали кажись 3 дня на пополнение и размещение 1х депо. Я текущим днем все успел сделать СЭПом.
Ну а тело и %% возвращаются у меня на Дебетку под депозит. Я ее нашару вместе с текущим открывал, тож 1й депо с нее размещал.
С такой Дебетки (и Кредитки) сторонний р2р дергается нашару.
Ну или можно в кассе снимать
Лучше сразу установить нормальные лимиты на Безготівковий разрах (р2р туда входит), потому как по умолчанию кажись 5К/дн стоит. Ну или можно бодаться каждый раз с лимитами в ИБ.
Обязательно сообщите/проверьте мыло при открытии счетов в отд-и. Туда будут приходить депо-договора. Иначе раздраженная тётичка будет вас постоянно беспокоить: чой то вы договор не получили. Мне даже УкрПоштой в конце концов штук 5 договоров прислали У них там пунктик на этот счет, а сама фича часто сбоит и Pdf-ки тож через раз срабатываю на смарте
ПС. Ахтунг. При открытии нового депо в разделе депозитов вываливается ВЕСЬ список депо. А отот Антистресс самый последний в списке. Поэтому нуна аккуратно проскролить и тапнуть именно по нему, шобы птичка жопенькая появилась. Я пару раз промазал бо в глазах рябит от описаний, открыл другой депо В этом случ. мона саппот торбить, они достаточно лояльные и могу сразу все переиграть.
ППС. А ИБ седня глююючит непадетски, мне минуса нарисовали похоже по всем приходам с начала месяца
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:18
Re: Банк Альянс
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:24
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:34
Re: Банк Альянс
|