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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:52

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Скромно 11% (+0.5%)
Пока укрбудинвест в лидерах 11.75 (+0.5%).

А не 12,25%?
https://ubib.com.ua/images/res/2016.pdf

По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
deneg net
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  #<1 ... 138139140141
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