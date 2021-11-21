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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:52
По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
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deneg net
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Додано: Нед 21 лис, 2021 21:20
deneg net написав:
По вашей ссылке 12,5% нет ни при каких условиях
Від 100000 НА 18 МІС., 12,25% виплата щомісяця або в кінці, без поповнення.
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Нед 21 лис, 2021 12:38
чик
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