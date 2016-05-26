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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:07
greenozon написав:
нові пакращення вже сьогодні (с)
егеж, прибігла смс. Ну мене я так пойняв не стосуєця, отримую % і тягну їх фарсом на коко
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:18
Где это "Детально ознайомитися з новою редакцією тарифів можна у відповідних розділах Вашого тарифного пакету на сайті Банку"? Нашел тарифы только от 27.03.2019 и от 01.10.2021.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58
Выше спрашивала по TaxFree. Может кому будет тоже интересно. Приложение, на которое Альянс ссылается не работает. На странице регистрации вводишь данные, появляются Условия использования, прокручиваешь страницу вниз "соглашаешься" и тебя перебрасывает обратно на регистрацию. Все. Дальше страницы регистрации ничего не происходит. В поддержке Альянса сказали, что это сторонний сервис и все вопросы к ним🤐
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