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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Дойче Банк ДБУ

Дойче Банк ДБУ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Дойче Банк ДБУ 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 16:27

Дойче Банк ДБУ

Дойче Банк — універсальний, один з 29 найважливіших транснаціональних банків за даними Ради з фінансової стабільності. Дойче Банк заснував у 1993 році представництво в Києві та працює на 100% дочірньою компанією з 2009 року.

Інформаційна картка банку

Відгуки
Ірина_
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Повідомлень: 3982
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:16

Re: Дойче Банк ДБУ

Як фізособі стати клієнтом банку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:20

https://country.db.com/ukraine/solution ... -solutions

ще є питання по фізособам? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16064
З нами з: 01.06.14
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