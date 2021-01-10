|
|
|
Європейський промисловий банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:00
ukrprom2014 написав: Annet_ написав:
Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?
Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
поточний також доступний до відкриття
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12503
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Aps
, balance
, extreme_lviv_ua
, Ferlakur
, Google Adsense [Bot], IDAN
, kostya77
, MASolomko
, V2
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|45361
|5569125
|
|
|2264
|724037
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19054
|2689072
|
|