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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:00

  ukrprom2014 написав:
  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?

Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
поточний також доступний до відкриття
никому не верю
sens
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