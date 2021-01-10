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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:00

  ukrprom2014 написав:
  Annet_ написав:Уважаемые коллеги!
А что, оформление карты к депозиту в этом банке стоит 50 грн. (п. 5. Тарифов "Оформлення та обслуговування основної платіжної карти" - 50 грн.)?

Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
поточний також доступний до відкриття
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:27

Re: Європейський промисловий банк

  sens написав:поточний також доступний до відкриття

Не доступний а обовязковий...сюди падає тіло депо після завершення.
На картковий лише відсотки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:поточний також доступний до відкриття

Не доступний а обовязковий...сюди падає тіло депо після завершення.
На картковий лише відсотки.
ви впевнені?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12505
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:19

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:поточний також доступний до відкриття

Не доступний а обовязковий...сюди падає тіло депо після завершення.
На картковий лише відсотки.
ви впевнені?

така практика
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35814
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:42

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:[quote="5143428:Квес
Не доступний а обовязковий...сюди падає тіло депо після завершення.
На картковий лише відсотки.
ви впевнені?

така практика[/quote] почитайте,бо існує в цьому банку інша "практика"
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12505
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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