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Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02
Квесторе_поверніться написав: Annet_ написав:
Насчет срока действия и платного перевыпуска сказали, что депо и %% можно будет получить со счета, без использования карты (все равно ведь вклад забирать нужно идти в отделение через год).
Так % щомісячно на карту можуть капати.
Весь час в відділення ходити?
Щомісячно отримуєте на карту (поки вона безкоштовна), а через рік, коли термін дії карти закінчеться, отримаєте вклад +%% через касу.
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