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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 4.5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Annet_ написав:Насчет срока действия и платного перевыпуска сказали, что депо и %% можно будет получить со счета, без использования карты (все равно ведь вклад забирать нужно идти в отделение через год).

Так % щомісячно на карту можуть капати.
Весь час в відділення ходити?

Щомісячно отримуєте на карту (поки вона безкоштовна), а через рік, коли термін дії карти закінчеться, отримаєте вклад +%% через касу.
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Annet_
 
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