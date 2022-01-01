RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:31

  KVV написав:
  ignorabimus написав:Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...

якщо ціль саме кредлім, а не кб то можна спробувати відкрити кредитку через застосунок Розетки.
там лояльніше якось наливають.

В розетке не налили лимит и даже карту не открыли. В самом Юнексе сразу при открытии 20к дали, про повышение молчу, у банка, как оказалось, "денег нет".
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:09

А комусь із військових вдалося відкрити Розетку? Відразу йде відмова. Колись, декілька місяців, намагався відкрити Смарт, теж онлайн. Відразу - відмова. Прийшов на відділення, прошу відкрити Смарт без КЛ. У відповідь - та хто ж вам кредитку надасть, ви ж військовий)) І без зайвих питань відкрила Смарт-дебетку. Так само хотів і Розетку, без КЛ, але в відділення не попаду ніяк, немає можливості, а в КЦ кажуть, що на відділенні ніяк не відкриють, тільки онлайн і тільки з КЛ. А онлайн - автоматично відмова.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:28

Сьогодні банкомати Юнекса не працювали. Термінали в відділеннях теж...
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:10

Запрацювали?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:05

підтримка майже не працює

Спробував замовити карту Смарт, після Дії додаток почав перевіряти інформацію і це тривало більше години... Подзвонив на ГЛ , заявку зареєстрували обіцяли передзвонити наступного дня . Не передзвонили
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:51

  yuluk написав:Спробував замовити карту Смарт, після Дії додаток почав перевіряти інформацію і це тривало більше години... Подзвонив на ГЛ , заявку зареєстрували обіцяли передзвонити наступного дня . Не передзвонили

А что, Unex ещё работает? :shock: Мне уже минимум полгода даже SMS не присылает. Ни для входа в приложение (хотя на новом смартфоне как-то в приложение пустило и без этого), ни при 3DS. Соответственно, купить что-то на его карту технически невозможно.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 23:19

В августе открыл Смарт. В 20-х числах сентября начал пользоваться. За сентябрь и октябрь суммарно накопил 30+ грн кешбека. За ноябрь - 100+ грн. В начале декабря выплатили КБ только за ноябрь. Спрашиваю - а где КБ за сентябрь-октябрь (30+ грн)? В ответ - а не положено, т.к. выплачивается только от суммы 100 грн! Ссылался на их условия на сайте, где указано, что КБ действует 3 месяца. В ответ - нет, передаем вашу заявку юристам, ждите ответа. Ответа пока что нет. Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 23:35

Re: Юнекс Банк

  la9 написав:Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?

Учитывая, что они даже в своём объявлении о появлении сгораемости кэшбека акцентировали, что можно 3 месяца копить, кидалово. Видимо, совсем у Unex с деньгами плохо и юристы готовы уже за 30 грн в месяц работать.

Зато "Кешбек за кредиткою SMART — у ТОП‑5 кращих кешбеків серпня" Для банка, наверное :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 00:07

  la9 написав:В августе открыл Смарт. В 20-х числах сентября начал пользоваться. За сентябрь и октябрь суммарно накопил 30+ грн кешбека. За ноябрь - 100+ грн. В начале декабря выплатили КБ только за ноябрь. Спрашиваю - а где КБ за сентябрь-октябрь (30+ грн)? В ответ - а не положено, т.к. выплачивается только от суммы 100 грн! Ссылался на их условия на сайте, где указано, что КБ действует 3 месяца. В ответ - нет, передаем вашу заявку юристам, ждите ответа. Ответа пока что нет. Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?
О, а у меня было так же. И было это, когда я ещё пользовался картой этого банка, а было это достаточно давно. К тому моменту меня уже достали эти бесплодные попытки НЕ попасть в исключения по MCC, которые в абсолютном большинстве случаев приводили к тому, что довольно интересные суммы тратились с карты без кэшбэка. Я тогда решил, что лучше уж пусть эту комиссию получает банк, который честно не обещает кэшбэк на всё, чем тот, который стимулирует пользоваться своей картой обманом (я в курсе, что перечень есть, и MCC можно проверять перед реальным платежом, но всегда считал это слишком муторным, надеясь, что если я не покупаю акции, облигации, финансовые услуги, крипту и подобные всем известные "некэшбэчные" активы, то кэшбэк должен быть, а на деле оказывалось что нет). Но сотку в третий месяц таки добил, и, как и вы, только её и получил, за вычетом налогов. Как и у вас, третий месяц не только закрыл сумму до ста, но и принёс больше сотни в одиночку, без предыдущих двух. Решив, что это я где-то что-то не так понял или посчитал, ничего выяснять не стал, а карту отправил на виртуальную полку. А теперь вот оказывается, что понял и посчитал я, скорее всего, правильно, просто банк решил не только путём непрозрачных условий мухлёж устроить, но и в открытую крысить.
