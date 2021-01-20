Квесторе_поверніться написав:
Так % щомісячно на карту можуть капати.
Весь час в відділення ходити?
Щомісячно отримуєте на карту (поки вона безкоштовна), а через рік, коли термін дії карти закінчеться, отримаєте вклад +%% через касу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:02
Щомісячно отримуєте на карту (поки вона безкоштовна), а через рік, коли термін дії карти закінчеться, отримаєте вклад +%% через касу.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:44
Re: Європейський промисловий банк
Дамы и господа, спасибо за наводку насчет Шанса!
Пополнять можно 6 мес, написано даже в рекламке со ставками и менеджер центрального отделения подтвердила
Пополнение любой суммы (если не прикроют, конечно)
Вчера, 20.01, открыл, пополнение возможно до 20.08
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