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Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лют, 2021 22:25
Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
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wolt450
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51
https://europrombank.kiev.ua/pryzupinen ... enny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:53
wolt450 написав:
В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
Ставка впала до 11,5%.
Стартує з 6%.
Середня менше 9%...в топку.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25
Квесторе_поверніться написав:
https://europrombank.kiev.ua/pryzupinennya-roboty-viddilenny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
Там реально всі хворі, спілкувався з нач відділення тиждень тому.
теж обіцяла з 12.04 відкритися
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wolt450
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:03
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
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la9
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П'ят 16 кві, 2021 12:55
Kalgan
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