Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лют, 2021 22:25
Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
wolt450
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51
https://europrombank.kiev.ua/pryzupinen ... enny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:53
wolt450 написав:
В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
Ставка впала до 11,5%.
Стартує з 6%.
Середня менше 9%...в топку.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25
Квесторе_поверніться написав:
https://europrombank.kiev.ua/pryzupinennya-roboty-viddilenny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
Там реально всі хворі, спілкувався з нач відділення тиждень тому.
теж обіцяла з 12.04 відкритися
wolt450
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:03
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
la9
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:36
la9 написав:
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
наразі ні
wolt450
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:56
la9 написав:
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
нет
только за смс
cohan
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:00
cohan написав: la9 написав:
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
нет
только за смс
Ну і СМС відключити можна і паролі через гарячку тоді
wolt450
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:03
wolt450 написав: cohan написав: la9 написав:
Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
нет
только за смс
Ну і СМС відключити можна і паролі через гарячку тоді
Я так и сделал при получении. Сейчас делал первое сдергивание. Подвязал карту в Форвард, код через КЦ. А вот при списании, код подтверждения с номера 10943 - пришел, хотя смс не подключен.
Или это пумбовский процессинг нашару шлет независимо от смс-банкинга в евробанке?
la9
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