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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 22:25

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Шанс без змін

На 1% здувся
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D0%B0.pdf

Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51

https://europrombank.kiev.ua/pryzupinen ... enny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:53

Re: Європейський промисловий банк

  wolt450 написав:В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть

Ставка впала до 11,5%.
Стартує з 6%.
Середня менше 9%...в топку.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25

  Квесторе_поверніться написав:https://europrombank.kiev.ua/pryzupinennya-roboty-viddilenny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?

Там реально всі хворі, спілкувався з нач відділення тиждень тому.
теж обіцяла з 12.04 відкритися
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:03

Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:36

  la9 написав:Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?

наразі ні
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:56

  la9 написав:Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?


нет
только за смс
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:00

  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?


нет
только за смс


Ну і СМС відключити можна і паролі через гарячку тоді
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:03

  wolt450 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Коллеги, а банка берет мзду за сдергивание с депокарты?


нет
только за смс


Ну і СМС відключити можна і паролі через гарячку тоді

Я так и сделал при получении. Сейчас делал первое сдергивание. Подвязал карту в Форвард, код через КЦ. А вот при списании, код подтверждения с номера 10943 - пришел, хотя смс не подключен.
Или это пумбовский процессинг нашару шлет независимо от смс-банкинга в евробанке?
la9
 
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