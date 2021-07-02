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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:42

  candidat написав:Кто-то уже пробовал р2р с карты Европрома на карту другого банка сервисом другого банка? В отделении сказали, что их сервисом с комиссией, а сторонним сервисом, мол, говорят, что бесплатно. Формулировка "говорят" не вселяет уверенности. Действительно сервисом другого банка без комиссии?

Знімаю нал в банкоматах в Україні...не комісується.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 06:15

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:Кто-то уже пробовал р2р с карты Европрома на карту другого банка сервисом другого банка? В отделении сказали, что их сервисом с комиссией, а сторонним сервисом, мол, говорят, что бесплатно. Формулировка "говорят" не вселяет уверенности. Действительно сервисом другого банка без комиссии?

Знімаю нал в банкоматах в Україні...не комісується.

Манисенд на Приват карту Универсальная с обеих сторон по нулям
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 07:56

Re: Європейський промисловий банк

  sens написав:Манисенд на Приват карту Универсальная с обеих сторон по нулям

СМС на карті Ебанки має бути підключено?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 10:39

Квесторе_поверніться

Нет, приходит и так код подтверждения.
demichh
 
Повідомлень: 2530
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Подякував: 128 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 10:50

  demichh написав:Нет, приходит и так код подтверждения.

Ок. В Айбоксі 3Д не приходить при відключеному СМС.
І на теплій лінії не хочуть підказати. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 11:15

Депо Шанс в банці ліквідували...видно не користується попитом.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37653
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 11:52

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Нет, приходит и так код подтверждения.

Ок. В Айбоксі 3Д не приходить при відключеному СМС.
І на теплій лінії не хочуть підказати. :(

Забираю моней, там приходит.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 04:15

Кто-нибудь в курсе, если пополнить депозит в Европроме переводом (СЭП), то по окончании депозита и получении тела через кассу не возьмут комиссию за безналичное пополнение?
И разрешает ли Европром два пополнения одного депозита за один день? Не помещается та сумма, на которую хочу пополнить, в лимит одного перевода по СЭП. Надо на два перевода разбивать.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:03

Я пополнил, надеюсь комис не возьмут. Думаю и 2 раза в день можно.
Звякните в отделение, если есть время на горячку напишите bank@europrombank.kiev.ua
demichh
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 09.12.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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