А в наших краях Зємєлі небуло і немає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:42
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Чет 06 тра, 2021 15:58
Спробував поповнити річний депозит відкритий в грудні - відмовили, сума поповнення обмежена 10 тис. грн. на місяць. В договорі присутнє лише обмеження поповнення на суму відкриття яка значно більша.
На сайті обмежень не знайшов.
Додано: Чет 06 тра, 2021 16:05
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Чет 06 тра, 2021 16:13
Не цікавився, змушувати когось повернути гроші ще якось зрозуміло, а от примушувати взяти їх, мені здається неприроднім. На гарячці інфу підтвердили, строків на які введено обмеження не назвали. Здається мені, що що банк має шанси не дожити до закінчення строку мого депозиту.
Додано: Чет 06 тра, 2021 16:53
Господарка банки не викликає інтуазізму
Десь розтануло кредитів на 200 млн.
Заставу взяли на баланс, щоб не було провалля в активах...мабуть.
Троха розформували резерви ...ось і прибуток.
ФІзики - основа пасивів банки винесли небагато.
Цінний папір - не балуються.
Є невелика дещиця депсертифікатів НБУ.
Мабуть банку слід записати в відстаючі.
Додано: Чет 06 тра, 2021 18:14
пидстави примерно такие: в другом банке перс менеджер проговорился так: "сейчас работает комиссия фонда, и по итогам ставки скорее всего будут снижены, оттягиваем срок насколько возможно"
так что, как уже где-то писал, принимать по "не выше НБУ+" носит характер настойчивой обязательной к выполнению рекомендации
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:22
Какую сейчас выдают карту для выплаты процентов по депозиту по истечении срока действия предыдущей:
1) Mastercard или Visa
2) именная или неименная
3) на какой срок действия
4) ПИН-код в конверте или по смс надо получать (другой вариант)
5) надо заказывать перевыпуск или сами делают, остается только получить?
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:12
Re: Банк Земельний Капiтал
1. МАстер
2. Неименная
3. 2 года
4. Пин остался старый, конвертов нет
5. Карта была в отделении, пришел и получил.
П.С. Менял карту в апреле.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:14
Re: Банк Земельний Капiтал
С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
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