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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:42

Re: Банк Земельний Капiтал

  Sergion написав:У меня 15,00 до декабря с пополнением анлим )

А в наших краях Зємєлі небуло і немає. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:58

Спробував поповнити річний депозит відкритий в грудні - відмовили, сума поповнення обмежена 10 тис. грн. на місяць. В договорі присутнє лише обмеження поповнення на суму відкриття яка значно більша.
На сайті обмежень не знайшов.
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:05

Re: Банк Земельний Капiтал

  Leksa написав:сума поповнення обмежена 10 тис. грн. на місяць

Які підстави? Де прописано можливість обмежувати поповнення?
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Leksa написав:сума поповнення обмежена 10 тис. грн. на місяць

Які підстави? Де прописано можливість обмежувати поповнення?

Не цікавився, змушувати когось повернути гроші ще якось зрозуміло, а от примушувати взяти їх, мені здається неприроднім. На гарячці інфу підтвердили, строків на які введено обмеження не назвали. Здається мені, що що банк має шанси не дожити до закінчення строку мого депозиту.
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:53

Господарка банки не викликає інтуазізму
https://www.zemcap.com/images/uploaded/ ... c6e407.pdf
Десь розтануло кредитів на 200 млн.
Заставу взяли на баланс, щоб не було провалля в активах...мабуть.
Троха розформували резерви ...ось і прибуток.
ФІзики - основа пасивів банки винесли небагато.
Цінний папір - не балуються.
Є невелика дещиця депсертифікатів НБУ.
Мабуть банку слід записати в відстаючі. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 18:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Leksa написав:сума поповнення обмежена 10 тис. грн. на місяць

Які підстави? Де прописано можливість обмежувати поповнення?


пидстави примерно такие: в другом банке перс менеджер проговорился так: "сейчас работает комиссия фонда, и по итогам ставки скорее всего будут снижены, оттягиваем срок насколько возможно"

так что, как уже где-то писал, принимать по "не выше НБУ+" носит характер настойчивой обязательной к выполнению рекомендации
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:25

ПреЗедент прогнав Тополова з дачі. :(
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:22

Какую сейчас выдают карту для выплаты процентов по депозиту по истечении срока действия предыдущей:
1) Mastercard или Visa
2) именная или неименная
3) на какой срок действия
4) ПИН-код в конверте или по смс надо получать (другой вариант)
5) надо заказывать перевыпуск или сами делают, остается только получить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:12

Re: Банк Земельний Капiтал

1. МАстер
2. Неименная
3. 2 года
4. Пин остался старый, конвертов нет
5. Карта была в отделении, пришел и получил.
П.С. Менял карту в апреле.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:14

Re: Банк Земельний Капiтал

С 20 числа не могут выплатить деньги по закончившемуся депо. Киев.
Danik
 
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