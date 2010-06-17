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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:57
AlexSV написав: Oleg_Sa написав:
Приват ,тоже самое пока нет.
Приват в чате подтвердил что я есть на выплату, суммы правда не назвал, но на карте у меня было 0, на текущем счету также, надеюсь что уже пришли обновлённые реестры. Проверяйте, коллеги)
Update: реестры в Привате есть, все суммы, можно уже обращаться!
Вітаюсь совсіма!
Цікаве те, що бачать мене в реєстрі, бачать суму, починають виводити - видає Помилку - Очікують підтвердження ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Телефоную у фонд при менеджері Привата. Відповіли коректно, бачать мене в реєстрі з боку Фонду ніяких проблем. Менеджер сам поспілкувався с Фондом Гарантування.
Та ось підтримка бека Привата підтримка фронта, тобто менеджера самого Привата, відморажується не може відповісти чому блокують виплату. Дісталися тільки того, що по цієй помилці треба чекати телефонного дзвінка головного офіса за яким мене позовуть отримати гроші Отакої...
ВО
Хай щастить!
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:03
Забрал в Альфе, через кассу (без зачисления на счет), хорошо была сумма в кассе.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 13:04
Sergion спасибо что отозвались ,так оттуда вытекал второй вопрос,смысл получения через альфу? Как demichh в торбе везти через пол города.
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