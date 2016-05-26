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Форвард Банк Forward Bank -
запроваджено тимчасову адміністр

Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 344345346347

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Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 3.2 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:56

  ВIВ написав:Товарищ получил сообщение в ВатсАпе.
Никаких кредитов не было вроде, только дебитки были.

Шановний клієнте Форвард Банку! ось Реквізити для оплати заборгованості: Отримувач: АТ "БАНК ФОРВАРД" (ліквідація), ЄДРПОУ отримувача: 34186061, банк отримувача: НБУ, код банку отримувача: 300001, IBAN: UA503000010000032078120101026, призначення:оплата за договором номер договору, ПІБ,ІПН. Для інф.Тел. гарячої лінії 0800800881. Forward Bank. Банк чекає на вашу оплату боргу за вашим кредитним договором найближчим часом, в разі неоплати банк буде ініціювати відкриття виконавчого провадження, на дострокове погашення усієї суми боргу!!! З подальшим арештом, і блокуванням всих ваших рахунків, зарплати, пенсії грошової допомоги! Буде подана заява до поліції, з метою врегулювання заборгованості, шляхом відкриття виконавчого провадження за статею ККУ 190 Шахрайство, незаконне привласнення коштів шляхом шахрайських дії!!!. Не гайте з оплатою наслідки будуть непоправні!!!

Это разводняк?

Разводняк, скорее всего...
nord
 
Повідомлень: 464
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:10

nord Сегодня тоже получил и звонят каждый час
Вадимка
 
Повідомлень: 328
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:23

UA503000010000032078120101026 - IBAN валідний (гуглиться)
це реквізити банку

якщо й розводняк то не зрозумілий..
greenozon
 
Повідомлень: 16397
З нами з: 01.06.14
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
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