Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр

ВIВ написав:Товарищ получил сообщение в ВатсАпе.
Никаких кредитов не было вроде, только дебитки были.
Шановний клієнте Форвард Банку! ось Реквізити для оплати заборгованості: Отримувач: АТ "БАНК ФОРВАРД" (ліквідація), ЄДРПОУ отримувача: 34186061, банк отримувача: НБУ, код банку отримувача: 300001, IBAN: UA503000010000032078120101026, призначення:оплата за договором номер договору, ПІБ,ІПН. Для інф.Тел. гарячої лінії 0800800881. Forward Bank. Банк чекає на вашу оплату боргу за вашим кредитним договором найближчим часом, в разі неоплати банк буде ініціювати відкриття виконавчого провадження, на дострокове погашення усієї суми боргу!!! З подальшим арештом, і блокуванням всих ваших рахунків, зарплати, пенсії грошової допомоги! Буде подана заява до поліції, з метою врегулювання заборгованості, шляхом відкриття виконавчого провадження за статею ККУ 190 Шахрайство, незаконне привласнення коштів шляхом шахрайських дії!!!. Не гайте з оплатою наслідки будуть непоправні!!!
Это разводняк?
Разводняк, скорее всего...