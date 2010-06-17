|
|
|
Банк Земельний Капiтал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 вер, 2021 10:13
VASH написав:В ПУМБ вчера получил все, дали на все шикарную справку о зачислении от фонда (дали сами!, просить даже не успел).
Подскажите, пожалуйста, что за справка? Это случаем, не копия заявы для ФГВФЛ на перечисление денежных средств со счета ЗемКап ?
-
alter
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 09:48
Да, в ПУМБе, это не справка, а заява на переселение с Земельного капитала от ФГВФО
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
-
zuker1111
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 05.03.12
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 17:16
la9 написав:
А если в Киеве, можете подсказать отделение?
В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4427
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1328 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 вер, 2021 12:35
zuker1111 написав:
А какие потери на комиссиях по огвз?
Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk
s0v7a написав:
...
І на подив, не знайшов лепшого як в грошовому сенсі, так і в сенсі сервісу з подачі інформації покупки і відслідковування цінних паперів від того, що пороблено і новому Приват24. І якщо гроші в Зем.Кап. були розміщені під 14 депозитних відсотків річних, то в ОВДП я розмістив кошти під приведені до депозитних 14,161490683 відсотків річних і це для сумми грошей яка дорівнює гарантованій фондом виплаті!
ВО
Хай щастить!
Вітаю, zuker1111!
Виокремлене болдом це вже з урахуванням усіляких витрат! Додаткових не має бути.
В цифрах за обслуговування мені треба 1,5 відсотка було зарезервувати.
Поки що взяли 300 грн. за відкриття рахунку і 200грн. за перерахування куплених бумаг.
Лишилось на моєму рахунку зарезервованих 2400 грн. Це якісь оплати за переказ купонів і повернення при погашенні в майбутньому.
Поки все так як і написали в інтерфейсі Приват24 Цінні папери під час укладання договору на купівлю. Більше ні копійки не взяли!
Ще раз, прибутковість наведена вище розрахована з обліком усіляких можливих додаткових витрат, включно з описаним мною вище резервуванням!
Здається все інше банк заклав в курс купівлі облігації. Бо в аналізі там же в інтерфейсі по фондовим біржам облігація коштує в продажі гривень на 30 дешевше.
Так, цікаве і те що після купівлі, я можу їх там же продати, тільки десь на 3,5 відсотки дешевше.
ВО
Хай щастить!
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2335 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:58
lubopytnaya написав: la9 написав:
А если в Киеве, можете подсказать отделение?
В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.
На Печерской вообще не смогли запустить программу, передо мной еще троих так отшили. На Панаса Мирного в тот день не было "соответствующего специалиста"...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2089
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:03
la9 написав: lubopytnaya написав: la9 написав:
А если в Киеве, можете подсказать отделение?
В ПУМБе? В любом!
Я забирала на Лыбидьской площади - там, где метро "Либидьска".
Кроме меня там был еще один посетитель, но он просто оформлял депозит
Там же рядом и "Идея", они тоже выплачивают.
На Печерской вообще не смогли запустить программу, передо мной еще троих так отшили. На Панаса Мирного в тот день не было "соответствующего специалиста"...
На Печерской отделение х... (плохое). Был у них 4 раза за год - ни одного вопроса не смогли решить, вечно что-то не работает, виснет, не получается.... Сразу после них шел на Лыбидскую, решали за 10 минут любой вопрос
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:42
Sergion а жалобу катать не пробовали?
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 10:03
BìnhAutoDat написав:Sergion
а жалобу катать не пробовали?
смысла нет.
Пример: год назад за большие обороты заблочили мою дебетку, попросили подтвердение доходов. Предоставил справку с Пенсионного фонда с мокрой печатью про ЗП. Рассматривал ее банк 5 месяцев, я звонил им около 15 раз.
Так что по поводу решения проблемных вопросов ПУМБ лучше обходить стороной
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:23
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37895
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 жов, 2021 04:59
Надеюсь, указание, что кредиторские требования принимаются по адресу пр-т Пушкина, 15, г.Днепр, не означает, что нужно лично явиться, т.е. ехать в Днепр? Письмом тоже можно отправить? Это заказным, в смысле?
А отделения по другим городам уже не работают, чтоб принять кредиторское требование?
Есть ли какой-то образец, как писать это кредиторское требование? Где взять?
Чтоб узнать точную сумму, на которую кредиторское требование, надо звонить на горячую линию?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1071
|208690
|
Вів 28 вер, 2021 12:49
Nona9
|
|17493
|3349772
|
|
|48465
|24854439
|
Вів 24 сер, 2021 18:22
Hotab
|