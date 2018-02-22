КРЕДИТВЕСТ БАНК

Додано: Чет 04 січ, 2018 20:00

coulthard написав:

моя зп легальная,но я не беру в долг у банка и не считаю нужным афишировать свой уровень зп.это на сегодня единственный банк в Украине,который прикрываясь инструкцией нбу кошмарит рядовых граждан . Почему тогда НБУ не кошмарит банки,которые не выполняет его инструкции и тем более грубо нарушает ГК!.[/quote]Почему не кошмарит. Буквально на днях было сообщение о 5 или 6 банках которые нарушили правила финмониторинга. Другой вопрос что им за это будет. Среди них есть ощад: Вы можете себе представить что ощад нагнут на большой штраф (из одного гос кармана в другой)?А вот этот как раз и боиться что его таки "полюбят", поэтому так дотошно и выполняет все возможные рекомендации.Он же не заставляет Вас нести ему свои деньги? Не хотите, не нравится его кошмаривание не несите деньги и нет проблем.[/quote] перед тем как внести деньги в банк,я обычно знакомлюсь с банком , его ПО , сотрудниками и общее впечатление. Кредитвестбанк,далее квест,мне напомнил усопший юнисон,но второй был технологичнее и гостеприимнее.