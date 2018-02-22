КРЕДИТВЕСТ БАНК

chipmunk написав:Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест
А с пенсионного фонда им подходит выписка? Там не все доходы, но рамки ФГВФЛ перекрывает в разы...[/quote] такая справка из пенсионного идеально подходит для суда,где видно с какой суммы были отчисления,но этому обменнику важно подурачить буратино.[/quote]
Я думаю они тоже удовлетворятся такой справкой (правда, скажу честно я не проверял)[/quote]в декабре это обсуждал,пришёл к выводу о низкой квалификации специалистов в не единственном отделении в киеве,но за попытку меня потроллить +1
моя зп легальная,но я не беру в долг у банка и не считаю нужным афишировать свой уровень зп.это на сегодня единственный банк в Украине,который прикрываясь инструкцией нбу кошмарит рядовых граждан . Почему тогда НБУ не кошмарит банки,которые не выполняет его инструкции и тем более грубо нарушает ГК!.[/quote]
Почему не кошмарит. Буквально на днях было сообщение о 5 или 6 банках которые нарушили правила финмониторинга. Другой вопрос что им за это будет. Среди них есть ощад: Вы можете себе представить что ощад нагнут на большой штраф (из одного гос кармана в другой)? А вот этот как раз и боиться что его таки "полюбят", поэтому так дотошно и выполняет все возможные рекомендации. Он же не заставляет Вас нести ему свои деньги? Не хотите, не нравится его кошмаривание не несите деньги и нет проблем.[/quote] перед тем как внести деньги в банк,я обычно знакомлюсь с банком , его ПО , сотрудниками и общее впечатление. Кредитвестбанк,далее квест,мне напомнил усопший юнисон,но второй был технологичнее и гостеприимнее.
Не по понятиям ходить по банкам с родословной зп,не комильфо,пусть басурманы сами свой банк поддерживают капиталом
У вас с ним странная любовь Вы: мутный банк, не хочет моих денег без раскрытия моей очуенобольшой и небеснобелой зп Банк: мутный чел, денег дочуя, но как заработал не показывет, наркодилер однозначно! Цуцванг.