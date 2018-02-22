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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:47

  chipmunk написав:Та були кошерні, тим більше коли кращі проци заповнені - та й скан деклярації то не такий вже квест

А с пенсионного фонда им подходит выписка?
Там не все доходы, но рамки ФГВФЛ перекрывает в разы...[/quote] такая справка из пенсионного идеально подходит для суда,где видно с какой суммы были отчисления,но этому обменнику важно подурачить буратино.[/quote]

Я думаю они тоже удовлетворятся такой справкой (правда, скажу честно я не проверял)[/quote]в декабре это обсуждал,пришёл к выводу о низкой квалификации специалистов в не единственном отделении в киеве,но за попытку меня потроллить +1
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:00

  coulthard написав:
моя зп легальная,но я не беру в долг у банка и не считаю нужным афишировать свой уровень зп.это на сегодня единственный банк в Украине,который прикрываясь инструкцией нбу кошмарит рядовых граждан . Почему тогда НБУ не кошмарит банки,которые не выполняет его инструкции и тем более грубо нарушает ГК!.[/quote]

Почему не кошмарит. Буквально на днях было сообщение о 5 или 6 банках которые нарушили правила финмониторинга. Другой вопрос что им за это будет. Среди них есть ощад: Вы можете себе представить что ощад нагнут на большой штраф (из одного гос кармана в другой)?
А вот этот как раз и боиться что его таки "полюбят", поэтому так дотошно и выполняет все возможные рекомендации.
Он же не заставляет Вас нести ему свои деньги? Не хотите, не нравится его кошмаривание не несите деньги и нет проблем.[/quote] перед тем как внести деньги в банк,я обычно знакомлюсь с банком , его ПО , сотрудниками и общее впечатление. Кредитвестбанк,далее квест,мне напомнил усопший юнисон,но второй был технологичнее и гостеприимнее.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:04

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

Статутник збільшили... Отже ще поживуть, хоча в укробанках бували випадки ;)
https://www.creditwest.ua/uk/about-us/n ... west-bank/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:05

  chipmunk написав:Статутник збільшили... Отже ще поживуть, хоча в укробанках бували випадки ;)
https://www.creditwest.ua/uk/about-us/n ... west-bank/

Та кто их тронет? Чай не рос банк.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:16

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

Щось гілка не багатолюдна, що нікого не цікавлять смачні ставки ?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:19

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

Фінмону бояться :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:48

  chipmunk написав:Фінмону бояться :)

Не по понятиям ходить по банкам с родословной зп,не комильфо,пусть басурманы сами свой банк поддерживают капиталом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:17

  lov2108 написав:Щось гілка не багатолюдна, що нікого не цікавлять смачні ставки ?

А чего писать - пришел, положил, % капают. Про злющий ФинМон уже писали, скорее всего ничего не поменялось.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:12

  sens написав:
  chipmunk написав:Фінмону бояться :)

Не по понятиям ходить по банкам с родословной зп,не комильфо,пусть басурманы сами свой банк поддерживают капиталом

У вас с ним странная любовь :)
Вы: мутный банк, не хочет моих денег без раскрытия моей очуенобольшой и небеснобелой зп
Банк: мутный чел, денег дочуя, но как заработал не показывет, наркодилер однозначно!
Цуцванг.
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