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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:44
Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК
Только у меня не открывается сайт банка
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:47
У меня открылся. Только надо что было https
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:15
Их финмон чувствует, что у Вас нет подтвеждения легальности происхождения средств и сразу не пускает Вас на сайт, чтобы не тратить время.
Шутка, у меня все открывеатся? Скорее всего у Вас настройки на ПК надо посмотреть.
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