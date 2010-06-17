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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:44

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

Только у меня не открывается сайт банка www.creditwest.ua уже который день??
isen
 
Повідомлень: 190
З нами з: 21.12.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:47

  isen написав:Только у меня не открывается сайт банка http://www.creditwest.ua уже который день??

У меня открылся. Только надо что было https
https://www.creditwest.ua/uk/
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 237
З нами з: 22.01.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:15

  isen написав:Только у меня не открывается сайт банка http://www.creditwest.ua уже который день??

Их финмон чувствует, что у Вас нет подтвеждения легальности происхождения средств и сразу не пускает Вас на сайт, чтобы не тратить время. :mrgreen:
Шутка, у меня все открывеатся? Скорее всего у Вас настройки на ПК надо посмотреть.
coulthard
 
Повідомлень: 291
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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