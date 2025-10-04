Чи вигідно зберігати гроші в злотих: що кажуть аналітики

За оцінками польських фінансових аналітиків, злотий найближчими роками може коливатись у різних напрямках. То чи варто тримати заощадження у польській валюті?
Додано: Вів 11 лис, 2025 15:31
В одному абзаці автор пише, що злотий зміцниться до 3,44 за долар (з 3,65 за долар),
а в наступному пише, що тримати злотий ризиковано... аналітика рівня chatGPT
