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КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:37
J написав: sens написав:
,
Без справки о доходах приняли эквивалент 149000гривень на депозит.турки,в прямом смысле
кода депо закончится сумма станет больше 150к,
поєтому интересно будет продолжение вашей истории
sens написав:
с 150к опять неси родословную.
диванные аналитики активизировались???????????
никому не верю
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:17
Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
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