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КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:37
J написав: sens написав:
,
Без справки о доходах приняли эквивалент 149000гривень на депозит.турки,в прямом смысле
кода депо закончится сумма станет больше 150к,
поєтому интересно будет продолжение вашей истории
sens написав:
с 150к опять неси родословную.
диванные аналитики активизировались???????????
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:17
Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
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Viteos
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02
Viteos написав:
Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
Хто хотів вже зайшов, а хто ні...
Тим більше, шо збільшено поріг для входу.
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coulthard
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Додано: Пон 11 лют, 2019 22:12
sens
Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов?
Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ...
Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?
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crown
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Додано: Вів 12 лют, 2019 10:37
crown написав:sens
Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов?
Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ...
Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?
Вам отвечу - принес сумму и спросил за оформление,минимальную сумму в 4000 евро оформили без вопросов , на больше не пробовал .
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Он открыл счет в банке и стал откладывать на черный день. Через 10 лет черный день настал: банк разорился...
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:34
Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?
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la9
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Додано: Чет 09 тра, 2019 00:50
la9 написав:
Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?
Есть, платный, что то около 150 грн в месяц. Смысла нет.
Информация годичной давности, но судя по сайту, ничего не поменялось.
Skiw
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:43
вони без чашки кави депозит не відкривають, тому через Інтернет ніяк
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Basilio2020
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Ой+
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