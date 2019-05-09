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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.5 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
50%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:37

  J написав:
  sens написав:,
Без справки о доходах приняли эквивалент 149000гривень на депозит.турки,в прямом смысле

кода депо закончится сумма станет больше 150к,
поєтому интересно будет продолжение вашей истории

  sens написав:с 150к опять неси родословную.
диванные аналитики активизировались???????????
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:17

Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02

  Viteos написав:Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?

Хто хотів вже зайшов, а хто ні...
Тим більше, шо збільшено поріг для входу.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 22:12

sens
Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов?
Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ...
Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?
crown
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 10:37

  crown написав:sens
Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов?
Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ...
Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?


Вам отвечу - принес сумму и спросил за оформление,минимальную сумму в 4000 евро оформили без вопросов , на больше не пробовал .

***
Он открыл счет в банке и стал откладывать на черный день. Через 10 лет черный день настал: банк разорился...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:34

Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:50

  la9 написав:Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?

Есть, платный, что то около 150 грн в месяц. Смысла нет.

Информация годичной давности, но судя по сайту, ничего не поменялось.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:43

Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК

вони без чашки кави депозит не відкривають, тому через Інтернет ніяк
Basilio2020
 
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