|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:15
The_Rebel написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse
?
А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.
Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.
Но у американцев есть традиционное инвестирование в СП500, которое хоть и не показало такого феноменального ралли как Нвидия, но тоже неплохо смотрится по сравнению с инвестированием в дендрофекальные сараи.
Кстати, насчет Нвидии. Не берусь ванговать, но на мой взгляд, она на излете.
Да, самая капитализированная корпорация планеты.
Ну и хрю? Там дивиденды 1 цент с акции. Как спекулятивный капитал туда зашел, так и выйдет. Ее покупали в расчете на супербыстрый рост.
Уже с полгода как она подрастает, но бледно по сравнению даже с Гуглом.
А в это время менее крупные компании показывают чудеса роста.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18004
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8775 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Пон 10 лис, 2025 23:17
rjkz написав:
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.
20 років тому це 2005 рік
Вони вже були поважною компанією з репутацією
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36924
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8267 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 11 лис, 2025 00:18
Faceless написав: M-Audio написав: The_Rebel написав:
Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"
На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається
20 років тому NVidia виробляла графічні адаптери, на яких школяри і дорослі грали у відеоігри. Була в цьому досить успішною, хоча конкурувала з ATI, Intel та ще кимось дрібнішим. Тобто не сказати, щоб зовсім нікому не була потрібною. Але передбачити, що в наступне десятиріччя ця штука знадобиться спочатку для майнінгу біткоінів, а потім для нейронних мереж і штучного інтеллекту, і що саме вони виграють це змагання, тоді точно не міг ніхто. Як приклад - тоді ATI виглядала навіть привабливіше, займаючись тим же самим, але трохи краще. І не було ніяких підстав вирішити інвестувати саме в NVidia, а не в конкурентів.
Варто все ж сказати, що відяхи же форс і 20 років назад були топовими.
То, что они были и то, что они сейчас первые, не значит, что у них не появится более успещных конкурентов в будущем, но в контексте обсуждения, это совершенно не значит, что акции Нвидия будут расти в геометрической прогрессии до бесконечности.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18004
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8775 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 11 лис, 2025 00:19
дел
Востаннє редагувалось rjkz
в Вів 11 лис, 2025 00:24, всього редагувалось 1 раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18004
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8775 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 11 лис, 2025 00:22
Странно, что-то.
Написал пост, но он мгновенно исчез.
Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.
Кто не в состоянии увидеть картину целиком:
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18004
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8775 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 11 лис, 2025 00:23
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.
20 років тому це 2005 рік
Вони вже були поважною компанією з репутацією
Уппс, сорян, "Остапа занесло". А сегодня не 2015 год?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18004
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8775 раз.
- Подякували: 5536 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|