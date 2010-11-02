Інформаційна картка банку
МОТОР-БАНК
З пов. Модератор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 тра, 2016 17:16
МОТОР-БАНК
Інформаційна картка банку
МОТОР-БАНК
З пов. Модератор
Додано: Сер 26 лип, 2017 14:23
Похоже, до сепара Богуслаева наконец-то руки у власти дошли. Возможно, что и до похоронной команды в его банке недалеко.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 26 лип, 2017 14:54
Re: МОТОР-БАНК
тим більше, що банк не виконав умови по розміру капітала на 11.07.2017
Додано: Сер 26 лип, 2017 14:57
Re: МОТОР-БАНК
хоча працівників заводу активно агітують вкладатися в мотор-банк. Банк навіть відкрив недавно перше відділення за межами Запоріжжя
Востаннє редагувалось casper12 в Сер 26 лип, 2017 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 лип, 2017 15:00
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:25
Прикольный мотор у этого банка
Мой НОД32 грит, шо это:
вероятно модифицированный WASM/CoinMiner.G потенциально нежелательная программа;соединение прервано;Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
... делайте хоть что-нибудь!
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