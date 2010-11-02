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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 3 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 17:16

МОТОР-БАНК

Інформаційна картка банку
МОТОР-БАНК


З пов. Модератор
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2017 14:23

Похоже, до сепара Богуслаева наконец-то руки у власти дошли. Возможно, что и до похоронной команды в его банке недалеко.

20 июля сотрудники Генпрокуратуры и Национальной полиции провели обыски в офисах компаний «Мотор Сич», «Мотор Банка» и страховой компании «Мотор Гарант», принадлежащих Богуслаеву. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»: якобы с 2013 по 2016 гг. руководство «Мотор Сич» накупило «мусорных» ценных бумаг на 350 млн грн, а затем эти деньги через счета фиктивных предприятий и банки были выведены и обналичены.

http://www.dsnews.ua/economics/liho-ras ... 2017220000
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2017 14:54

Re: МОТОР-БАНК

тим більше, що банк не виконав умови по розміру капітала на 11.07.2017
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2017 14:57

Re: МОТОР-БАНК

хоча працівників заводу активно агітують вкладатися в мотор-банк. Банк навіть відкрив недавно перше відділення за межами Запоріжжя
Востаннє редагувалось casper12 в Сер 26 лип, 2017 15:47, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2017 15:00

  casper12 написав:тим більше, що банк не виконав умови по розміру капітала на 11.07.2017

Банк має 6 місяців щоб збільшити статутник...якщо НБУ не прийме по ньому своє рішення.
Наприклад...як по банку Новий.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:25

Прикольный мотор у этого банка :mrgreen:
Мой НОД32 грит, шо это:
вероятно модифицированный WASM/CoinMiner.G потенциально нежелательная программа;соединение прервано;Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:54

  clientage написав:Прикольный мотор у этого банка :mrgreen:
Мой НОД32 грит, шо это:
вероятно модифицированный WASM/CoinMiner.G потенциально нежелательная программа;соединение прервано;Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

админ на пивасик зарабатывает :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:56

Решили добавить блокчейн, как сейчас модно :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:52

  Вкладчик1234 написав:Решили добавить блокчейн, как сейчас модно :-)

Там зато тихо, спокойно.
В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:07

  guntherhouse777 написав:В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))

Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом :mrgreen:
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deneg net
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