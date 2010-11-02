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Обслуговування в українських
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 3 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:29

  deneg net написав:
  guntherhouse777 написав:В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))

Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом :mrgreen:

Чим в банці імярекам можна поживитися?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:
  guntherhouse777 написав:В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))

Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом :mrgreen:

Чим в банці імярекам можна поживитися?

Не, сейчас пресно.
В декабре была акция: папир под 18.5% с пополнением и ежемесячно.
На полгода. Как раз под закуп.
Сливал тогда $ по 27.75.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3356
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