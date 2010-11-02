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МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:29
deneg net написав: guntherhouse777 написав:
В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))
Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом
Чим в банці імярекам можна поживитися?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:14
Квесторе_поверніться написав: deneg net написав: guntherhouse777 написав:
В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))
Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом
Чим в банці імярекам можна поживитися?
Не, сейчас пресно.
В декабре была акция: папир под 18.5% с пополнением и ежемесячно.
На полгода. Как раз под закуп.
Сливал тогда $ по 27.75.
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