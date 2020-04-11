|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:07
Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:18
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:23
Push не приходять
Після перевипуску карти лайт з цифрової на пластик перестали приходити пуш по операціям за нею.
По операціям за кредиткою, що залишилась цифровою, руш приходять як і раніше.
Хтось стикався з таким, як це виправити?
В налаштуваннях застосунку немає окремої опції включення пуш для карти, є лише загальносистемна кнопка активації пуш. Вона включена.
Додано: Вів 04 лис, 2025 01:05
Розумна служба підтримки нічого краще не придумала, як через 2 тижні заявити, що проблема на стороні телефону клієнта
Те що телефон не приймає ні пуш, ні смс саме за перевипущеною картою, хоча успішно приймає пуш чи смс(в залежності від відповідного налаштування в мобільному застосунку глобус+ ) за старими картами, їх зовсім не засмучує
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:57
Та да, підтримка у них цікава ).Не рівень ізі ще, але щось нагадало як спілкувався )
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:45
Шось я заплутався з тим кешбеком. Партнерський кешбек рахується окремо від банківського? Тобто, можна набити max. 600 грн від банку (або 1200 для нових клієнтів), і ще від необмеженої кількості партнерів (в межах ліміту від кожного партнера)?
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:19
Додано: Чет 06 лис, 2025 10:01
У додатку написано таке: "Якщо витрата підходить під партнерську і банківську категорію, то кешбек нараховується за партнерською категорією."
Але в офіційних правилах кешбеку такого не бачу
Чи це дійсно так? Планую велику покупку, не хотілося б промахнутися.
Додано: Чет 06 лис, 2025 10:26
Дійсно, тільки за партнерку нараховують.
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:44
підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?
