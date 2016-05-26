МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:29
deneg net написав: guntherhouse777 написав:
В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))
Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом
Чим в банці імярекам можна поживитися?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:14
Квесторе_поверніться написав: deneg net написав: guntherhouse777 написав:
В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))
Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом
Чим в банці імярекам можна поживитися?
Не, сейчас пресно.
В декабре была акция: папир под 18.5% с пополнением и ежемесячно.
На полгода. Как раз под закуп.
Сливал тогда $ по 27.75.
guntherhouse777
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Додано: Сер 22 сер, 2018 15:36
casper12 написав:
тим більше, що банк не виконав умови по розміру капітала на 11.07.2017
не актуально, конечно, но
брехня
71 381 313009 ПАТ "МОТОР-БАНК" 120 000
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=74208
PV
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:45
Есть кто с депо здесь? ИБ для физиков есть?
Умеет ли он депо открывать и бесплатный ли?
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