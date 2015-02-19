Чим в банці імярекам можна поживитися?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:29
Чим в банці імярекам можна поживитися?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:14
Не, сейчас пресно.
В декабре была акция: папир под 18.5% с пополнением и ежемесячно.
На полгода. Как раз под закуп.
Сливал тогда $ по 27.75.
Додано: Сер 22 сер, 2018 15:36
не актуально, конечно, но
брехня
71 381 313009 ПАТ "МОТОР-БАНК" 120 000
Додано: Чет 09 тра, 2019 09:45
Есть кто с депо здесь? ИБ для физиков есть?
Умеет ли он депо открывать и бесплатный ли?
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:40
До 20.20% річних банка обіцяє в СМС...шось в лісі здохло.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|