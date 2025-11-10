|
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:54
Додано: Пон 10 лис, 2025 01:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.
Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
Додано: Пон 10 лис, 2025 07:32
Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.
Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,
Взяв в позбувся. Реально.
Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.
Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.
Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити
не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.
В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:48
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Існує знаменита приказка:
"Кохання приходить та втікає, а їсти хочеться щодня..."
В умовах життя наших людей в Канаді це прислів"я приймає інший вигляд (цитата від автора):
"Можна чекати знижок на робочі черевики, але ноги мерзнуть вже зараз".
Тому пішов хлопець в магазин Mark's та купив за 300 С$ найкращі черевики для роботи в сніг, мороз, заметіль. Dakota.
Працює на будові на відкритому повітрі. Платять 21 С$ за годину.
