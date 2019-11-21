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Обслуговування в українських
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:29

  deneg net написав:
  guntherhouse777 написав:В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))

Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом :mrgreen:

Чим в банці імярекам можна поживитися?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30299
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:
  guntherhouse777 написав:В "моем" отделении: экономист - из Феди, кассир- из Михи.))

Глуши мотор, сливай воду - пришли профи, поделиться опытом :mrgreen:

Чим в банці імярекам можна поживитися?

Не, сейчас пресно.
В декабре была акция: папир под 18.5% с пополнением и ежемесячно.
На полгода. Как раз под закуп.
Сливал тогда $ по 27.75.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4202
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 сер, 2018 15:36

  casper12 написав:тим більше, що банк не виконав умови по розміру капітала на 11.07.2017


не актуально, конечно, но
брехня

71 381 313009 ПАТ "МОТОР-БАНК" 120 000
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=74208
PV
1
 
Повідомлень: 2147
З нами з: 05.12.08
Подякував: 224 раз.
Подякували: 403 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 09:45

Есть кто с депо здесь? ИБ для физиков есть?
Умеет ли он депо открывать и бесплатный ли?
la9
 
Повідомлень: 1501
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:40

До 20.20% річних банка обіцяє в СМС...шось в лісі здохло. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30299
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:53

  Квесторе_поверніться написав:До 20.20% річних банка обіцяє в СМС...шось в лісі здохло. :)


забирати в Запоріжжі? :lol:
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:14

  Basilio2020 написав:
  Квесторе_поверніться написав:До 20.20% річних банка обіцяє в СМС...шось в лісі здохло. :)


забирати в Запоріжжі? :lol:

у казаків на Хортыці :mrgreen:
deneg net
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Повідомлень: 2609
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 23:50

  deneg net написав:
  Basilio2020 написав:
  Квесторе_поверніться написав:До 20.20% річних банка обіцяє в СМС...шось в лісі здохло. :)


забирати в Запоріжжі? :lol:

у казаків на Хортыці :mrgreen:


"Представництво в м. Київ"

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:26

Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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