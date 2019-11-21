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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:02

  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.

Таємниця 20.20% в банці не розгадана?
В цій банці немає клієнтів?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:33

  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.


капитализация процентов, скорее всего
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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