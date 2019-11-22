МОТОР-БАНК

Таємниця 20.20% в банці не розгадана?
В цій банці немає клієнтів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:02
Таємниця 20.20% в банці не розгадана?
В цій банці немає клієнтів?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:33
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:02
Якщо капіталізація то це більше 18,5% річних. Ні?
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