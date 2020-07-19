МОТОР-БАНК

Додано: Нед 19 лип, 2020 20:55

Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания) смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)

Розтлумачте.

Чому нормативи до цього часу не порушували? Розтлумачте.Чому нормативи до цього часу не порушували?

ИМХО вы черезчур циклитесь на нормативах. Чисто банковское понятие "операции для создания искусственного благополучия" было известно в БСУ еще в середине 90х. Мотор создавался и всегда был кептивным банком для целей Богуслаева. И по сути он всегда кредитовал только своих. То что нормативы кредитных рисков были в пределах значений имхо лишь свидетельство того что умело все показывали (читай - рисовали). А между нарушением пары нормативов до ликвидации банка по нормативке НБУ довольно длинный путь -так что ничего критичного для мотора пока не случилось. Тем более чего за него переживать - он никогда не был лидером по депо ставкам - уйдет - ни вкладчики, ни БСУ вообще этого не заметит