А что, "Мотор-Банк" идет в нагрузку к "Мотор Сич"?
В відділенні банки польтрет Богуслаєва - а це Мотор Січ.
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Тихо так банка сиділа а тут ах 2 норматива НБУ порушила. Пороздавала кредити своїм...з чого би це...хоче попрощатися?
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Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)
Розтлумачте. Чому нормативи до цього часу не порушували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Flamingo написав:Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)
Розтлумачте. Чому нормативи до цього часу не порушували?
ИМХО вы черезчур циклитесь на нормативах. Чисто банковское понятие "операции для создания искусственного благополучия" было известно в БСУ еще в середине 90х. Мотор создавался и всегда был кептивным банком для целей Богуслаева. И по сути он всегда кредитовал только своих. То что нормативы кредитных рисков были в пределах значений имхо лишь свидетельство того что умело все показывали (читай - рисовали). А между нарушением пары нормативов до ликвидации банка по нормативке НБУ довольно длинный путь -так что ничего критичного для мотора пока не случилось. Тем более чего за него переживать - он никогда не был лидером по депо ставкам - уйдет - ни вкладчики, ни БСУ вообще этого не заметит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo, ок. Зрозумів. Перестали звітність по кептивності малювати. А Мотор-Січ Богуслаєв вже продав чи ще ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.