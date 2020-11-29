МОТОР-БАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:24
Тільки для пенсів депо 12% від 100000 грн, виплата в кінці, можна поповнювати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:42
Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:03
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