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Обслуговування в українських
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 2.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:24

Тільки для пенсів депо 12% від 100000 грн, виплата в кінці, можна поповнювати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35307
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:42

Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис. :(
demichh
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 09.12.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:03

  demichh написав:Дают к депо карту на снять можно тока в отделении: другие банкоматы - комис. р2р- комис. :(

В пумбе вроде можно или ищите банкоматы Радиус
Hemi
 
Повідомлень: 61
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:49

Для імяреків не пенсів мотористи здулись - депо 10% на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35307
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
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  #<12345
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