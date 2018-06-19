Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:44
Re: РВС Банк
Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:09
Руслан каже що в цій банці свої мільйони тримає
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:13
Квесторе_поверніться, а не помните шо Лагун говорил?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:13
Крутий дядько! гешефт мільярдний, видать серйозну кришу мав
цікаво де він зараз і що мутить
такі люди без двіжу жити не можуть!
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Независимый аудитор ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» оценил убытки неплатежеспособного "Дельта Банка", не отраженные в отчетности финучреждения за три года в 42,1 млрд грн.
В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации,
Источник:
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+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30
Помню банк RD.
Один из наиболее клиентоориентированых, в т.ч. и во время ВА.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:39
Ця банка (РД) в свій час була з передовими технологіями.
А що зараз.
ІБ для імяреків немає і коли буде невідомо.
Карта лише Простір яка в застої.
Видно банка не на фізиків орієнтується...є інший інтерес.
Але валюту і гривню під високий прОцент в імяреків приймають.
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:58
Re: РВС Банк
Логічна несумісність в вашому реченні
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:03
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:46
Тоді навіщо йому пилососити із вулиці під великий %?
очевидно що цей пилосос розрахований на фізиків із вулиці..
якщо ж банк заробляє не на фізиках, тоді це НЕ логічно, або банк грає по-2-ну гру
+50грн !
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