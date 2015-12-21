RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:50

ви з отряду Любопитної - із залізними яйцями
вітаю

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 01:56

  pirat-d написав:Дякую, але 7% :shock: ... були такі ставки на такий довгий термін? останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю...

Три-четыре года назад (с апреля-мая 2015) по доллару было 16% грязными (А-банк) и 15,5% грязными (Приват)
А два года назад ставки по доллару были 8,5% на срок от 370 до 900 дней.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3687
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:16

Наблюдательный совет РВС Банка освободил от исполнения обязанностей председателя правления Оксану Котляревскую.

https://finclub.net/news/glavu-rvs-bank ... kreta.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:04

  greenozon написав:Наблюдательный совет РВС Банка освободил от исполнения обязанностей председателя правления Оксану Котляревскую.

https://finclub.net/news/glavu-rvs-bank ... kreta.html

Що за чехарда...повернути Кравеця взад. :mrgreen:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27877
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:17

  Квесторе_поверніться написав:,
Що за чехарда...,


  prodigy написав:,
"Любопытно второе место в рейтинге по прибыльности, занимаемое РВС Банком, который подлежит ликвидации. Это — переходный банк, созданный на основе неплатежеспособного Омега Банка. В августе его выкупила у Фонда гарантирования вкладов "Украинская бизнес группа". Согласно договору, компания, купившая банк, до 21 сентября должна была привести деятельность финучреждения в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, но не сделала этого.

В соответствии с процедурой, банк должен был отправиться на ликвидацию, если инвестор не укладывается в срок, но компания, купившая РВС Банк, через суд заблокировала такое развитие событий. Стоит отметить, что единственный способ, которым суд может вмешаться в деятельность НБУ и ФГВФЛ — это принять временные меры до разрешения судебного спора между регулятором и инвестором. Ключевое слово — временные, то есть рано или поздно банк подлежит ликвидации.

Согласно отчетности РВС Банк, финучреждение получило доход, в основном, по статье "другие операционные доходы".

это было 3 года назад, но за всю историю БС Украины только один утопленник/погорелец выжил
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:32

Руслан схемщик ще той...але нормативи норм
https://rwsbank.com.ua/uploads/files/sh ... 043322.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27877
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:10

Коллеги, ответьте, пожалуйста, кто знает:
1. ИБ для физиков есть? Депо умеет открывать?
2. Под грн. депо уже выдают Мастеркард? Выйти безналом по свинорыльски можно?
la9
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 02.07.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:23

Re: РВС Банк

  la9 написав:1. ИБ для физиков есть? Депо умеет открывать?


немає

є лише для юриків і ФОП-ів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, J, Вкладчик1234, Людина з вулиці і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 28, 29, 30
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
291 54780
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 13:34
J
Альфа-Банк 1 ... 6789, 6790, 6791
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67900 8358521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 13:23
Alfa_Bank
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
259 28957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 11:24
Людина з вулиці

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.