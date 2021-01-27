Додано: Суб 16 січ, 2021 07:04

kreuz написав: А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу... А стовпчик за тиждень до того самого моменту тут хіба не можна розмістити? Треба ж як не з другого, то хоча б з третього разу висновки робити, а потім діяти проактивно, не чакаючи четвертого разу...

Да и 5 лет как-то долго. Уже смахивает на накопление ради накопления. Разве что копится целенаправленно на что-то дорогое. А иначе хочется периодически держать в руках свои средства и иметь возможность потратить часть из них.

"За тиждень" - это уже поздно.Стовпчики надо было открывать в 2018 году с шагом на полгода на срок 5 лет, когда ставки в гривне были 17,5%, а в долларе 5,5%[/quote]Есть реальный пример 5-летнего депозита под 17,5%, по которому банк не прислал предложение снизить ставку или не закрыл пополнение?[/quote]Конечно! До сих пор пополняю валютные и гривневые.Какое накопление?Столбики всего лишь по 1000грн.И до сих пор их можно пополнять в течение всего срока.А срок последнего столбика 14.02.23 вторник[/quote]Этот Банк быстрее уйдет из БСУ , чем .... но процентами открывать новый вклад....на будущее,вполне понятно. У меня такое решение в КИБ,но там уже фонд и проценты ежемесячно вымываются спорт и тодобанкой