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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28

  бульбик написав:Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.

Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...
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kreuz
 
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