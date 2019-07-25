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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:50
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
Такие банки ничем кроме высоких процентов по вкладам не интересны для клиентов. А так как проценты у них сейчас ниже тех, что есть на рынке у них намечается отток вкладчиков, которые пришли к ним по акциям ранее.
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https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:28
Отож я за банк на випередження переймаюся, щоб було чим нові вклади залучати...
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