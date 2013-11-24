candidat написав:Что за кабинет? Это где-то на сайте налоговой? https://cabinet.tax.gov.ua/ Вот это? А как там подключиться новому человеку? Вижу только Вход. Пользование, получение информации - бесплатно?
Этот. Раньше вход был через ключи. Сейчас вроде Дию и BankID прикрутили. Информация бесплатно. Надо запрос сделать за нужный период. Хотя давно не заходил. Может интрефейс и поменяли.
Всего собственный капитал - 278 127 тыс.грн Всего обязательств и собственного капитала - 4 258 888 тыс.грн Получается Н2 (Адекватность регулятивного капитала) - 6,5% , а должен быть не менее 10%. Просьба прокоментировать этот напряг.